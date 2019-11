Talisca trama Vítor Pereira: Shanghai SIPG perde e fica mais longe de revalidar título

O Shanghai SIPG, atual campeão, treinador por Vítor Pereira, perdeu este sábado por 2-0 no terreno do Guangzhou Evergrande, em jogo da 28.ª e antepenúltima jornada da Superliga chinesa, e ficou mais longe do título.

Um bis do brasileiro Talisca, antigo jogador do Benfica, aos 44 e aos 90+5, o segundo na conversão de uma grande penalidade, deram a vitória ao Guangzhou Evergrande, que se manteve no topo da classificação, com 66 pontos, mais dois do que o Beijing Guoan, e mais quatro do que o Shanghai SIPG.

A formação comandada por Vítor Pereira, que se sagrou campeã pela primeira vez em 2018, volta a jogar na quarta-feira, no recinto do lanterna-vermelha Beijing Renhe, e termina o campeonato em casa no domingo, dia 01 de dezembro, diante do Shenzhen, penúltimo classificado.

Em 2018, o treinador português quebrou o ciclo de sete títulos consecutivos conquistados pelo Guangzhou Evergrande, atualmente orientado pelo italiano Fabio Cannavaro.