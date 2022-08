Talleres Córdoba de Pedro Caixinha derrotado com golo nos descontos

O Talleres Córdoba, treinado pelo português Pedro Caixinha, foi derrotado este domingo na visita ao Estudiantes, por 1-0, em jogo da 13.ª jornada da Liga argentina, e continua nos últimos lugares do campeonato.

O médio Leonardo Herédia, já aos 90'+3, marcou o único golo da partida, impondo a sexta derrota à equipa orientada pelo técnico luso no campeonato.

Com este resultado, o Talleres Córdoba segue no 24.º (entre 28 equipas) com 12 pontos, mas menos um jogo, enquanto o Estudiantes é 18.º, com 16, num campeonato liderado pelo Atlético Tucumán, com 28.