Talleres Córdoba, de Pedro Caixinha, perde na visita ao Independiente

O Talleres Córdoba, de Pedro Caixinha, foi na sexta-feira derrotado na visita ao Independiente, por 1-0, em jogo da segunda jornada da Liga argentina.

No Estádio Libertadores de América, o médio Lucas Romero marcou o único golo da partida, aos 26 minutos, após assistência de Juan Insaurralde, e garantiu os três pontos para a equipa da casa.

A equipa de Pedro Caixinha, que na primeira jornada tinha vencido o Sarmiento Junin, está no nono lugar do campeonato, com três pontos, enquanto o Independiente soma quatro e está em terceiro.