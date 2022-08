Talleres de Pedro Caixinha eliminado da Libertadores

O Talleres de Córdoba, equipa treinada pelo português Pedro Caixinha, perdeu em casa, por 1-0, com Vélez Sarsfield na segunda mão dos quartos de final da Taça Libertadores e foi eliminado da prova. Na semana passada, no primeiro encontro, tinha cedido por 3-2.Julián Fernández foi o autor do único golo do jogo, aos 79 minutos, um tento que garantiu ao Vélez um lugar nas meias-finais, onde vai defrontar o Flamengo.O Talleres fez uma edição histórica na Libertadores, mas as coisas não estão a correr bem à equipa do técnico português no campeonato argentino: é 24.ª classificada numa tabela que tem 28 equipas, com 12 pontos em 11 jogos.