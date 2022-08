Talleres de Pedro Caixinha perde com Vélez na 1.ª mão dos 'quartos' da Libertadores

O Talleres, equipa do português Pedro Caixinha, perdeu na madrugada desta quinta-feira (2-3) na visita ao terreno do Vélez, em jogo da 1.ª mão dos quartos-de-final da Libertadores.Lucas Janson marcou os dois primeiros golos da equipa da casa, que nos 'oitavos' eliminou o River Plate. Michael Santos e Garro deixaram o jogo empatado, mas Julián Fernández colocou de novo em vantagem a formação de Cacique Medina.Na 2.ª mão, disputada na madrugada da próxima quinta-feira em Córdoba, o Talleres precisa de vencer pela margem mínima para chegar aos penáltis, e por dois de diferença para se apurar diretamente para as 'meias'.Apesar da prestação histórica que está a realizar na Libertadores, a formação orientada por Pedro Caixinha passa dificuldades no campeonato argentino, ocupando a 26.ª posição - com nove pontos em 11 jornadas - numa competição que conta com 28 equipas.