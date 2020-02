Talocha ruma à Letónia

O jogador português Talocha assinou pelo Riga FC, da Letónia. Ao que Record apurou, o defesa esquerdo, de 30 anos, rubricou um contrato válido por uma temporada, sendo um dos reforços da equipa letã, que se prepara para começar a defesa do título, depois de no ano passado terem também vencido a Taça daquele país.





Recorde-se que em Portugal Talocha fez carreira no Boavista, clube pelo qual fez 101 jogos. Para além de ter representado a formação boavisteira, Talocha jogou ainda no Vizela e no Famalicão. Na época passada transferiu-se para a Grécia, onde vestiu a camisola do Atromitos em 10 ocasiões.