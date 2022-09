Taremi titular no empate do Irão com Senegal em particular

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Irão, equipa comandada pelo português Carlos Queiroz, empatou 1-1 esta terça-feira com o Senegal, em encontro de preparação das duas seleções para o Mundial'2022 de futebol do Qatar, disputado na Áustria.

Os senegaleses, que estão integrados no grupo A do Mundial, juntamente com a Holanda, o Equador e o anfitrião Qatar, adiantaram-se aos 55 minutos, ao beneficiarem de um autogolo de Morteza Pouraliganji.

A equipa de Carlos Queiroz, que está integrada no grupo B, com Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales, respondeu de imediato e, depois de várias oportunidades, igualou aos 64', através de Sardar Azmoun.



Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, foi titular na seleção orientada pelo português, tendo cedido lugar a Azmoun aos 59 minutos.