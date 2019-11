TAS recusa a analisar recurso do Manchester City sobre violação do fair-play financeiro

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) recusou esta sexta-feira analisar um recurso do Manchester City, que corre o risco de ser excluído da Liga dos Campeões, por violação das regras do fair-play financeiro.

Os bicampeões ingleses contestam a decisão da Comissão de Controlo Financeiro de Clubes (CFCB) da UEFA de encaminhar o dossier para a sua Câmara de Julgamento, recomendando a imposição de sanções.

"A decisão da Comissão de Controlo Financeiro da UEFA de encaminhar o assunto para a sua Câmara de Julgamento não é definitiva, e, por isso, não é passível de recurso" para o TAS, justificou o tribunal sediado em Lausana (Suíça), em comunicado.

A Câmara Adjudicatória da CFCB anunciou em março a abertura de uma investigação ao Manchester City, por "alegadas violações das regras do fair play financeiro" do clube no qual alinha o avançado internacional português Bernardo Silva.