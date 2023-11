Táxis pagos por Paulo Bento, 'Call of Duty' com Balotelli e um trio que gostava de ver na Seleção: Nani abre o livro

Nani é o mais recente convidado do podcast '1 para 1', de Pedro Pinto, e não se fez rogado na hora de avaliar o momento da Seleção Nacional. O antigo internacional português, que alinha atualmente nos turcos do Adana Dermirspor, revelou ainda que seria um "espetáculo" ver o seu filho ao lado dos 'herdeiros' de Cristiano Ronaldo e Quaresma na equipa das quinas e falou também de como é jogar na mesma equipa que Mario Balotelli."Não posso ser injusto com ninguém... Mas Paulo Bento foi um treinador que nunca vou esquecer. Eu era um jovem rebelde, devia ser chamado à atenção e ele soube-me levar, tinha um carinho especial por mim e ajudou-me muito. Não me vou esquecer quando ele veio ter comigo, estávamos num campo que fica ao lado do campo dos seniores. Éramos juniores e no próximo ano, se ficássemos no Sporting, íamos passar a treinar nos seniores, e ele estava ali comigo. Estava a chamar-me à atenção, porque eu tinha feito algumas coisas de errado e disse assim: 'Oh Nani, estás a ver aquele lado ali? Eu não acredito 100% que vais chegar ali'. E eu estava a pensar: 'Ele vai rebentar-me'. E depois disse-me: 'Mas eu acredito 200% que tu vais chegar ali e sei toda a tua história, sei o que é que tu queres, sei as tuas dificuldades, sei tudo aquilo que tu tens passado, sei a tua história toda, a tua família, etc, etc. Então vê se pões a cabecinha no lugar e te concentras naquilo que é importante. Eu não quero ouvir mais: o Nani fez isto, o Nani apanhou a chuteira do outro…'. Eu não tinha chuteiras, tinha que apanhar as chuteiras do outro que eram novas (risos). E continuou: 'Agora, se tu não meteres a cabeça no lugar e não fizeres o que tens de fazer, não vais chegar lá'. Muitas vezes perdia o autocarro em Lisboa, tinha de ir de táxi mas não tinha dinheiro e ia bater-lhe logo à porta. Pagou uma vez, duas, três... depois ficou chateado! 'Da próxima vez pagas-me um jantar!'(risos)""Foi uma das pessoas mais importantes na minha vida do futebol. Geriu a minha carreira no momento em que eu estava a jogar no meio de leões, era só leões ali. Eu tinha que me tornar um. Como, se calhar, ainda era um 'tigrezinho', ele foi a razão de me fazer chegar ao leão e aprendi muito com ele"."Ah, isso era bonito, era um espetáculo. E acho que deveria acontecer outra vez, porque acho que muitas das pessoas que nos viram jogar e que nos acompanharam até hoje e nos acompanham, iam gostar de poder ver os nossos filhos a voltar a repetir a história. O futebol é complicado, há pressão, voltar a fazer o que os pais fizeram… Que joguem, mas que joguem para se divertir e para fazer a sua própria história. Só o facto de conseguir ver o meu filho [Lucas] a jogar, já vai ser um grande orgulho. Vou ser o pai mais feliz do mundo""Vejo um grupo muito positivo, com muito boa energia. É um grupo de jogadores muito jovens, mas com muito talento. João Félix? É um jogador muito talentoso, que tem uma capacidade enorme para evoluir o futebol dele. Tanto que já podemos presenciar agora nos últimos tempos, nos últimos jogos no Barcelona e já ajudou também com as prestações na seleção. Já vimos ali o que é o verdadeiro João Félix, mas que ainda não chegou ao nível que ele pode chegar, toda a gente sabe disso. Rafael Leão? É um leão. Mas na minha opinião acho que ele pode dar muito mais. Quando o vejo na Seleção parece faltar ali um bocadinho de alegria, no jogo dele, ele ser um bocadinho mais ele"."O Mario é uma comédia, mas é uma excelente pessoa. O que sê vê lá fora não tem nada a ver, é tudo ao contrário! [no final da conversa, Nani confessa que antes de iniciar a entrevista estava a jogar Call of Duty... com Balotelli]