Tem camisola mítica de Maradona e garante que não a vende: «Esse jogo nunca será esquecido»

Steve Hodge é um antigo internacional inglês que tem na sua posse a camisola que Diego Maradona usou no mítico duelo entre Argentina e Inglaterra, no Mundial do México, em 1986.





Mesmo após marcar um golo com a mão e outro em que deixou mais de meia equipa adversária pelo caminho, Maradona foi abordado por Hodge para uma troca de camisolas. "Criticaram-me muito por isso. Outros colegas da seleção ficaram muito enojados comigo", conta, à BBC, o antigo médio que fez a maior parte da carreira no Nottingham Forest."Esse jogo nunca será esquecido na história do futebol. Nunca o culpei pelo golo com a mão. Maradona foi um jogador extraordinário. Era tão valente como um leão. Costumava levar pancada onde quer que jogasse", acrescenta Steve Hodge, garantindo que nunca tentou vender a camisola nem irá fazê-lo, mas que após a recente morte de El Pibe recebeu centenas de chamadas com ofertas pela peça."Já tenho esta camisola há 34 anos e nunca tentei vendê-la. Tem um valor sentimental incrível. Vi artigos na Internet a dizerem que quero 1 ou 2 milhões e isso é mentira. Foi incómodo e desagradável. É algo desrespeitoso e totalmente incorreto. Quero deixar bem claro que não está à venda", concluiu.