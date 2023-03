Tem medo de voar, mas fez mais de 20 mil quilómetros só para defrontar Leo Messi

Em miúdo, Richairo Zivkovic chegou a ser visto como um dos mais promissores da sua geração e as sucessivas presenças nas seleções holandesas assim o confirmavam. Veio da sempre produtiva escola do Ajax, mas como tantos outros, a sua carreira não seguiu o caminho do sucesso e teve de ser por outros caminhos que foi fazendo percurso - deixou a Holanda, andou na Bélgica, China e Inglaterra e voltou a casa este ano, para jogar no Emmen.





No plano internacional as coisas também não lhe sorriram e, sem conseguir futebol de seleções na Holanda, Sérvia ou Montenegro - tudo países pelos quais podiam atuar -, abriu-se um outro caminho, a modesta seleção de Curaçao. O convite foi feito já por várias vezes, mas apenas agora, aos 26 anos, foi aceite. Uma das razões foi, segundo confessou ao 'Dagblad Noorden' o próprio jogador, a possibilidade de enfrentar Leo Messi no particular de quarta-feira com a Argentina."Só tinha em mente jogar pela Holanda ou pela Sérvia, mas não creio que seja algo possível agora. E Curaçao continuava a insistir. Como vivia no estrangeiro, normalmente aproveitava as pausas para jogos das seleções para voltar a casa e visitar a minha família, mas agora que voltei à Holanda, quando me abordaram novamente pensei 'sabes que mais? Vamos a isso!'."E quanto a Messi... "Essa foi também uma razão para aceitar. A possibilidade de lhe dar uma 'porrada' e vingar a vitória sobre a Holanda [nos 'quartos' do Mundial'2022]. Não, mas sem loucuras. É um assunto bonito, nunca estive na Argentina. Em breve vou enriquecer a minha experiência."Uma experiência que terá ainda um outro 'picante'. "Tenho medo de voar. Isso às vezes provoca-me stress, especialmente durante a descolagem e as turbulências. Normalmente tomo uma pastilha, mas há alturas em que não funciona. Voar não é o meu tipo de desporto. Mas tenho de fazê-lo, não há outra opção." Não há mesmo, porque para disputar estes encontros teve de fazer mais de 20 mil quilómetros em voos.Foram 8.000 quilómetros entre Emmen e Willemstad, palco do jogo com o Canadá da semana passada, e depois mais 4.500 até Santiago del Estero, onde se jogará o Argentina-Curaçau. E depois há mais 12.000 para regressar à Holanda...