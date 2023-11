Ten Cate rejeitou Ajax: «Vai fazer de chefe da polícia numa série...»

Os verdadeiros amantes do futebol inglês não esquecem Henk ten Cate. Foi adjunto de Avram Grant no Chelsea, em 2007/08, alcançando a final da Liga dos Campeões, onde os blues cairam às mãos do Manchester United nos penáltis.

Antes disso tinha sido adjunto de Frank Rijkaard no Barcelona e chegou a liderar a formação do Ajax durante uma temporada. Agora com 68 anos, Ten Cate foi um dos nomes pensados para assumir o comando técnico do emblema de Amesterdão. Mas recusou por um motivo bem peculiar, conforme explicou o jornalista Johan Derksen.

"O Henk não quis ir para o Ajax por um motivo bem estranho. Ele tem o papel de chefe da polícia na série Sleepers e está focado nisso. Também não me parecia que ele estivesse com vontade de assumir o projeto, porque ele conhece os jogadores e sabe que não conseguiria chegar à Europa com aquele plantel", registou Derksen.