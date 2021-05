Ten Hag e a luta contra os grandes da Europa: «Somos o único clube a par do Benfica e FC Porto...»

Erik ten Hag , treinador bicampeão holandês pelo Ajax, avaliou esta quarta-feira a evolução da sua equipa, sobretudo nas competições europeias, desde a sua chegada ao comando técnico da formação de Amesterdão, utilizando o FC Porto e Benfica como exemplos.

"Quando eu vim para o Ajax, nós estávamos felizes por nos qualificarmo-nos para a Liga Europa. Agora, perdemos nos quartos-de-final e já é visto como algo mau. Convém não criar grandes expectativas. Somos o único clube de uma país pequeno, a par do Benfica e FC Porto, a desafiar os grandes clubes da Europa", atirou o técnico que no passado dia 30 de abril renovou contrato com o Ajax até 2023.