Ten Hag e o golo do Ajax ao Benfica em 2018/19: «Podia ter sido uma história diferente»

Erik Ten Hag recordou este domingo, em entrevista ao 'Nederlandse Omroep Stichting (NOS)', a grande campanha do seu Ajax na época de 2018/19.



O treinador dos holandeses recordou o encontro entre o Ajax e o Benfica, a contar para a fase de grupos, onde um golo de Noussair Mazraoui, já no período de descontos, acabou por ditar a derrota (0-1) das águias, e embalar a sua equipa para a qualificação para a fase a eliminar.



"Correu tudo bem nessa altura. Na Champions League, por exemplo, se o Noussair Mazraoui não tivesse marcado ao Benfica no último segundo, teria sido uma história completamente diferente. E quando Mazraoui se lesionou, Joël Veltman recuperou de lesão. Correu tudo bem, até à meia-final contra o Tottenham Hotspur, quando David Neres teve de sair por lesão. Tem de estar tudo bem se quisermos ter sucesso neste tipo de jogos", afirmou.