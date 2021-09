«Tens que ser mais duro com ele do que com os outros»: a ordem de Beckham ao treinador do filho

Depois de ter assinado o primeiro contrato profissional da carreira com um clube de futebol, Romeo Beckham fez este fim-de-semana a sua estreia pelo Fort Laudardale CF, equipa filial do Inter Miami, cujo proprietário é o seu pai David Beckham. Após o primeiro encontro do jovem de 19 anos frente ao Tormenta FC, a contar para a USL (divisão inferior dos E.U.A.), veio a público a conversa que David Beckham teve com o ex-colega do Manchester United, e agora treinador do filho no Inter Miami, Phil Neville.





O ex-jogador inglês com passagens no Manchester United, Real Madrid, AC Milan ou LA Galaxy, fez questão de falar com Neville para que o filho não tivesse qualquer tipo de 'favorecimento' e que, antes pelo contrário, lhe fosse exigido ainda mais do que ao resto da equipa."Acho que a primeira coisa que o David me disse foi: ‘Tens que ser mais duro com ele do que com os outros. Tem que trabalhar mais do que qualquer um para entrar na equipa porque haverá perguntas, haverá expectativas sobre os seus ombros", contou Phil Neville.Neville falou ainda da estreia de Romeo Beckham pelo clube: "Penso que esteve realmente bem. Acho que o seu desempenho pode ver-se, na medida em que só estava planeado que ele jogasse 45 minutos e jogou quase 80 minutos porque é um miúdo que tem muita fome. Tem muita pressão e expectativa sobre os seus ombros, mas tem os pés assentes na terra. Sabe que tem muito que evoluir e tem todos os atributos necessários (carácter, determinação, boa pessoa) para ter uma muito boa oportunidade de triunfar no futebol profissional"."É tão popular no balneário... obviamente. Mas os seus pais educaram-no da maneira correta", acrescentou ainda o técnico. O jovem, filho de David Beckham jogou 79 minutos na estreia pelo novo clube e atuou como extremo direito, à semelhança do pai, num jogo em que teve alguns pormenores interessantes.