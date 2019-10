Tensão cresce antes dos jogos das ‘meias’ da Libertadores

As meias-finais da Taça Libertadores começam a decidir-se na próxima madrugada com o superclássico River Plate-Boca Juniors e na 5ª feira (1h30) vai jogar-se o duelo brasileiro entre Grêmio e Flamengo. Fora das quatro linhas a tensão tem vindo a aumentar e o jogo de Buenos Aires preocupa as autoridades argentinas, que pretendem evitar novos episódios de violência depois do ataque ao autocarro do Boca, na época passada, que levou a Conmebol a marcar a 2ª mão da final da competição para o Santiago Bernabéu, em Madrid. Entre outras medidas, os adeptos ‘millonarios’ e ‘xeneizes’ não poderão assistir aos jogos no estádio do adversário.

No duelo brasileiro, o ‘bate-boca’ dos treinadores tem aquecido o ambiente mas Jorge Jesus, técnico do Flamengo, não deu ‘troco’ às provocações de Renato Gaúcho, que o acusou de "nunca ter treinado uma grande equipa da Europa". Ainda assim, JJ dirigiu palavras elogiosas ao homólogo do Grêmio. "Tem mais conhecimento no futebol brasileiro do que eu, já ganhou uma Libertadores", atirou.