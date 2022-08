Tentam assaltar jogador do Ajax e ele reage à bofetada

O extremo do Ajax Dusan Tadic sofreu uma tentativa de assalto à porta de casa na noite que antecedeu a final da supertaça holandesa, a 27 de julho. Segunda conta o 'De Telegraaf', o futebolista estava a sair do carro quando foi abordado por dois homens de capacete que terão tentado roubar um relógio de luxo.O diário holandês conta ainda que o jogador confrontou os assaltantes e terá mesmo conseguido esbofetear um dos homens depois de lhe levantar a viseira do capacete. Depois, refugiou-se dentro de um restaurante, enquanto os agressores abandonaram o local numa scooter. Felizmente, Tadic saiu do episódio com ferimentos ligeiros e algumas peças de roupa de rasgadas.Recorde-se que o Ajax acabou por perder (3-5) a supertaça para o rival PSV, com o extremo sérvio a alinhar os 90 minutos.