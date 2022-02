Troca de tiros durante assalto a Carlos Tévez resulta numa vítima mortal

Carlos Tévez foi esta terça-feira vítima de tentativa de assalto ao seu carro na Argentina, da qual resultou um morto após uma troca de tiros entre a polícia e os criminosos.Tévez estava em Buenos Aires para jogar futebol com alguns amigos quando foi surpreendido dentro do seu Mercedes.Segundo a imprensa desse país, as autoridades acabaram, algum tempo depois do início do tiroteio, por apreender diversas armas. O corpo de um dos assaltantes, identificado como Diego Armando Sánchez, também foi encontrado. O outro, seu irmão, conseguiu fugir.