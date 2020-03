Teo Gutiérrez respira de alívio após fazer teste ao coronavírus

O avançado colombiano Teo Gutiérrez respirou de alívio este sábado. Nas redes sociais, numa publicação que ao que parece foi apagada posteriormente, o jogador do Junior Barranquilla partilhou uma imagem do teste feito ao novo coronavírus, no qual mostra que o mesmo foi negativo. Depois, também nas redes sociais, deixaria uma nova publicação, neste caso com uma mensagem de consciencialização com várias médicas e enfermeiras de uma clínica de Barranquilla.





Lembre-se que a situação de Teo Gutiérrez gerou alguma preocupação na Colômbia, especialmente depois dos primeiros dois resultados feitos a Jorge Jesus - o técnico português viria a dar negativo num terceiro e decisivo teste.