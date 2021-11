Tevez confessa que perdeu o encanto pelo futebol: «Não sinto mais aquela chama»

Carlos Tevez, histórico avançado, garante que não tem "vontade" de voltar aos relvados, uma vez que deixou de sentir a "chama" pelo futebol. O argentino revela que está a "aproveitar todos os momentos" fora de campo, apesar da sua família insistir que devia regressar.





"Não sinto aquela vontade quando a bola começa a rolar. No sábado fui a um casamento enquanto o Boca [Juniors] estava a jogar, e dentro de mim só conseguia pensar que se estivesse a jogar não poderia estar presente", começou por explicar à ESPN."Se perdêssemos e eu tivesse ido ao casamento, não poderia tirar fotos nem beber nada. Toda a gente diria logo que o Boca tinha perdido e o Tevez estava a divertir-se. O futebol é assim", desabafou o avançado albi-celeste.Questionado acerca da sua vontade de voltar a representar um clube, Tevez garantiu que está a gostar de passar algum tempo sem essa preocupação. "Se penso nisso? Toda a minha família e amigos me perguntam isso, mas não sei por onde começar. Por agora, estou a aproveitar o momento"."Começas a pensar, mas por enquanto estou a tratar de mim. Gostava que alguma coisa me cativasse e me motivasse, mas neste momento, sempre que penso na Juventus, o Boca ou outra equipa pela qual tenha jogado, procuro aquela chama dentro de mim mas não a sinto... não vejo futebol, não gosto. Se estiver a dar o Barcelona-Real Madrid, mudo de canal para ver golfe. Nunca fui um fanático por futebol, apenas gosto de ter a bola nos pés", rematou.Carlos Tevez está sem clube desde julho, altura em que abandonou o Boca Juniors