Tévez deixa Rosario Central quatro meses e meio depois: «Não quero ser um obstáculo para ninguém»

Carlos Tevez convocou uma coletiva de imprensa surpresa e anunciou que não estará mais no comando do Rosário Central. El Apache, que havia assumido em junho, sai com um saldo de 6 vitórias, 11 empates e 7 derrotas em 24 jogos oficiais.pic.twitter.com/2EFgXe088g — La Cancha FC (@canchafc) November 3, 2022

Carlos Tévez revelou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que vai deixar o comando técnico do Rosario Central, clube que orienta desde junho deste ano."Vou dar um passo ao lado. Quero agradecer, principalmente às pessoas que me apoiaram ao longo destes quatro meses e meio. Agradecer à equipa técnica, às pessoas que trabalham no clube, aos jogadores. A verdade é que não tenho palavras para agradecer a todos pelo carinho. Isto são meses que não são normais para um clube, e o mais importante é o Rosario Central. Não é conveniente para ninguém que eu continue cá. As pessoas querem tomar decisões e eu não quero ser um obstáculo para ninguém. O mais normal e sensato que posso fazer neste momento é dar um passo ao lado", referiu o argentino.Tévez, recorde-se, esteve no comando do Rosario Central ao longo de 24 jogos, tendo somado seis vitórias, 11 empates e sete derrotas.