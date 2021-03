«Tévez era um desastre nos treinos e aquilo não era para ele mas ao sábado à tarde… Oh meu Deus!»

Ben Foster, atual guarda-redes do Watford, jogou com Carlos Tévez no Manchester United, entre 2007 e 2009, e revelou como via o avançado argentino.





"Era um desastre nos treinos. A verdade é que não lhe interessavam, em absoluto. Treinar não era para ele, mas ao sábado à tarde… Oh meu Deus! Que jogador! Simplesmente tinha aquela mentalidade vencedora. Deu tudo o que tinha e foi um talento incrível em campo", afirmou o jogador, de 37 anos, em entrevista ao The Cycling GK.