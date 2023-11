The Last Dance em Riade: Cristiano Ronaldo e Messi voltam a defrontar-se em fevereiro de 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quem pensava que o encontro particular entre o PSG e o All Star Riade, disputado em janeiro deste ano, tinha sido o último frente a frente entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ao nível de clubes... está muito enganado. Os dois craques, que dominaram simultaneamente, e de forma ininterrupta, o futebol mundial entre 2008 e 2017 - último ano em que o português conquistou a Bola de Ouro -, vão reencontrar-se em campo em fevereiro do próximo ano, num jogo de pré-temporada a contar para o torneio Riyadh Season Cup, onde o Al Hilal de Jorge Jesus também marcará presença.