Thiago Almada: «As pessoas estão loucas com a chegada do Messi»

Thiago Almada, médio argentino do Atlanta United, comentou pela primeira vez a chegada do compatriota Lionel Messi à Major League Soccer. O jogador de 22 anos, que no passado já foi apontado a Sporting e Benfica, assume que não é apenas no Inter Miami, novo clube do astro sul-americano, que se tem feito festa.

"Aqui nos Estados Unidos todas as pessoes estão loucas com a chegada dele. Até no meu clube... Da direção à equipa técnica, passando pelos meus colegas de equipa, todos estão felizes com a chega do Leo à nossa liga. Acho que vai gostar muito daquilo que o espera e acredito que vai ser muito feliz", destacou aos microfones da TyC Sports.