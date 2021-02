Jovem argentino seguido por gigantes europeus formalmente acusado de abuso sexual

Thiago Almada e Miguel Brizuela, jogadores do Vélez Sarsfield, foram acusados formalmente por abuso sexual de uma mulher de 28 anos. A Justiça argentina investiga o caso há mais de dois meses e nesta terça-feira a procuradora Laura Zysenskind formalizou a acusação. Em comunicado, o clube informou que ambos os atletas estão suspensos até o fim do processo.





Almada e Brizuela foram acusados no final do ano passado pela alegada vítima. O alegado crime terá acontecido na casa de um outro jogador do Vélez, Juan Martín Lucero, que no fim de novembro organizou uma festa no condomínio fechado em que vive, em Buenos Aires.No início da investigação, a procuradora tinha acusado formalmente apenas Juan José Acuña, ex-técnico do Argentino de Quilmes e que está em fuga. Mas, na última sexta-feira, a vítima voltou à depor e contou detalhes do que ocorreu na casa de Lucero.A jovem argumenta que estava num quarto com Thiago Almada, com quem teria relações sexuais consentidas, contudo, minutos depois Miguel Brizuela apareceu, e apesar dos pedidos dela para que ele deixasse o quarto, o jogador não saiu.Além de Lucero, Almada e Brizuela, também estava presente na festa Ricardo Centurión, ex-jogador do São Paulo, que se colocou à disposição da Justiça.Thiago Almada é aos 19 anos uma das maiores promessas do futebol argentino. O jovem já chegou a ser associado ao Sporting e também a alguns dos maiores clubes europeus.