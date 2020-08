Thiago Almada testa positivo à covid-19

O Veléz revelou que há dois futebolistas infetados com Covid-19, sendo que um deles é Thiago Alamada, médio de 19 anos, que chegou a ver o seu nome associado ao Sporting. Além do jovem argentino, também Ricardo Alvaréz, de 32 anos, testou positivo à doença.





O clube revelou ainda que os dois jogadores se encontram estáveis, a cumprir isolamento e as medidas sanitárias obrigatórias. "Atualmente, os dois jogadores encontram-se em bom estado de saúde, podendo treinar nos seus domicílios com os respetivos controlos médicos por parte do clube", escreveu o emblema argentino no seu site oficial.