Thiago Motta: «Ronaldo vive e respira para ser o melhor do Mundo»

Thiago Motta, antigo jogador do Barcelona, Inter, PSG, entre outros, e atual treinador da equipa de sub-19 do PSG, foi convidado, numa entrevista à 'Gazzetta dello Sport' a analisar três dos melhores jogadores da atualidade e, sobre Cristiano Ronaldo, não poupou nos elogios."É de admirar o que ele faz. É um jogador único, que vive e respira para ser o melhor do Mundo", conta o antigo jogador do Barcelona, que trabalhou com Messi na Catalunha. "Messi é instintivo, conseguiu cumprir o seu sonho e ser o fenómeno que é. Tem um talento inato e soube adaptar-se às mudanças porque a Liga evoluiu. Começou por ser algo individualista, mas agora apoia-se nos companheiros para marcar a diferença."Finalmente Neymar. "Tem um potencial enorme. A habilidade que tem de proteger a bola para que os rivais não a roubem, com a sua técnica e potência física, faz a diferença."