Thiago Silva arrasa Messi: «Quis apitar o jogo e discutiu com o árbitro que continuava a rir-se»

O defesa central Thiago Silva criticou Lionel Messi após o jogo particular entre Brasil e Argentina, disputado na sexta-feira na Arábia Saudita e que terminou com o triunfo da albiceleste por uma bola a zero.

O jogador brasileiro acusou Messi, que apontou o único golo do encontro, de penálti, de querer "controlar o jogo" e tirar partido da admiração que os árbitros têm por ele.

"Ele procura forçar o árbitro a dar faltas ou jogadas perigosas e age sempre assim. Conversamos com alguns jogadores que jogam em Espanha e acontece o mesmo, ele procura controlar o jogo e influenciar as decisões do árbitro", afirmou Thiago Silva, justificando: "Ele quis comandar o jogo, quis apitar o jogo, pontapeou duas bolas e o árbitro não fez nada. Ele discutiu com o árbitro e o árbitro ria-se. É preciso deixar de lado a admiração...", disse

Durante o Superclássico sul-americano, Messi mandou calar o selecionador brasileiro e o capitão da canarinha saiu em defesa de Tite, criticando uma vez mais a atitude do avançado argentino.



"É difícil entender quando falamos de educação em campo e um dos jogadores mais admirados do mundo faz uma coisa destas. Por mais que haja rivalidade a educação tem que vir primeiro", atirou o central do PSG.