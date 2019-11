Thierry Henry é o novo treinador do Montreal Impact

Thierry Henry assinou um contrato de dois anos com o Montreal Impact, anunciou esta quinta-feira o clube canadiano, que disputa a Liga Norte-americana de Futebol (MLS).

"Henry assinou um contrato de anos, com opção até 2022", indicou o clube de Montreal, que esta época falhou a qualificação para os play-offs do campeonato dos Estados Unidos, no site oficial.

O antigo avançado internacional francês teve uma estreia negativa como técnico principal, substituindo Leonardo Jardim no comando do Mónaco e sendo depois substituído pelo treinador português, menos de quatro meses após ter assumido a orientação dos monegascos.

Henry, de 42 anos, foi campeão mundial com a França, em 1998, e conhece bem a liga norte-americana, na qual alinhou entre 2010 e 2014, em representação dos New York Red Bulls.