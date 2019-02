Thomas Gravesen, o "cão louco" que partiu um dente a Ronaldo e disparou foguetes contra Rooney

O antigo médio dinamarquês Thomas Gravesen não deixou propriamente uma grande marca nos relvados, mas fora deles foi uma verdadeira estrela mediática, como prova a sua biografia agora lançada e intitulada "Cão Louco". O 'Daily Mail' resumiu algumas das melhores histórias do antigo futebolista, que envolveram um dente partido, uma atriz pornográfica, fogo de artifício e milhões, muitos milhões de dólares.Gravesen jogou uma época e meia no Real Madrid, tempo suficiente para ser notícia entre os galáticos daquela altura. O dinamarquês dava tudo o que tinha, tanto nos jogos como nos treinos, mas por vezes exagerava. Tanto que num treino dos merengues disputou uma bola com o brasileiro Ronaldo, estrela maior da companhia madridista na altura, e decidiu literalmente atirar o Fenómeno pelo ar. O avançado brasileiro acabaria por partir um dente msa quem ficou de boca aberta com tudo isto foram os responsáveis do clube.No início da carreira, Thomas Gravesen não revelava muito da sua vida pessoal. Sabe-se que teve uma namorada e foi a própria que agora relatou a timidez do jogador quando se conheceram: "Simplesmente não conseguia acreditar que um jogador duro como ele fosse tão tímido para me pedir o número. Deixei-o 'suar' antes de lho dar".No entanto, a relação seguinte que lhe foi conhecida não podia ser mais antagónica: Thomas Gravesen encantou a atriz pornográfica Kira Eggers, que também trabalhava para a Playboy. A relação foi tornada pública por ambos e fez as delícias da imprensa cor de rosa.Foi o técnico David Moyes que contou a história. Gravesen e Rooney coincidiram no Everton mas em fases bem diferentes. Apesar de ainda estar em 'idadefutebolística', o dinamarquês ia perdendo peso na equipa, ao passo que o avançado inglês dava nas vistas na sua juventude. Poderia pensar-se que a relação entre ambos não seria a melhor, mas a verdade é que houve apenas um duelo literalmente aceso, segundo Moyes."Foi num velho pavilhão com uns 50 metros de comprimento. O Thomas e o Wayne estavam a disparar fogo de artifício um contra o outro. Tinham grandes foguetes cheios de pólvora, seguravam-nos e disparavam-nos na direção um do outro", recordou o treinador.A adaptação ao futebol profissional de Thomas Gravesen não foi fácil. O jogador confessou que estava habituado a outro tipo de horários e o futebol por si só não era suficiente para mudar o seu estilo de vida. Assim, optou por arranjar um emprego como vendedor de peças de automóveis e assim obrigar-se a deitar-se cedo. Gravesen confidenciou a artimanha na altura."Eu tenho de saber que o despertador vai tocar de manhã, caso contrário não vou para a cama. Antigamente não trabalhava e só dia dormir de manhã, mas comecei a notar que a minha condição física e o meu futebol estavam a piorar.Finda a carreira como futebolista, com 32 anos, Thomas Gravesen mudou-se para os Estados Unidos mas não alterou o seu estilo de vida. Em Las Vegas terá acumulado mais de 110 milhões de euros, ainda que ninguém saiba ao certo como o conseguiu. A resposta pode estar no póquer, onde alguns garantem que o dinamarquês investiu a sério, tendo mesmo perdido 54 milhões de euros numa só noite.No entanto, nada que o impedisse de comprar um Mercedes SLR McLaren por quase meio milhão. Apenas foram produzidas cerca de duas mil unidades deste carro e todas personalizadas para os compradores.