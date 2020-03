Thomas Kahlenberg foi infetado pelo coronavírus e 'obrigou' 4 jogadores a ficar de quarentena

O ex-internacional dinamarquês Thomas Kahlenberg é a mais recente figura ligada ao desporto a testar positivo ao COVID-19. De acordo com a informação revelada pela imprensa dinamarquesa, o antigo médio ofensivo, de 36 anos, foi colocado em quarentena, tal como vários jogadores do Brondby e Lyngby, isto porque no último domingo esteve presente no encontro da Liga dinamarquesa entre ambas as equipas, no qual saudou vários dos envolvidos.Ao todo, segundo detalham os media nórdicos, estarão em quarentena 17 pessoas, entre os quais um jogador do Brondby e três do Lyngby, incluindo o dinamarquês de origem brasileira Patrick da Silva - os outros três são Joel Kabongo, Martin Ornskov e Kasper Jorgensen. De acordo com o Brondby, entre as pessoas colocadas em quarentena estão também nove elementos da administração, sendo um deles Ole Palma, o CEO do clube.De resto, na mesma nota, o Brondby apela a que todos os tenham estado em contacto com Kahlenberg para contactarem as autoridades de saúde, para que também eles serem colocados em quarentena de forma a impedir a eventual propagação do vírus.