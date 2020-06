Thomas Meunier deixa PSG e assina pelo Borussia Dortmund

O internacional belga Thomas Meunier, que alinhava no Paris Saint-Germain, assinou contrato com o Borussia Dortmund até 2024, anunciou hoje o clube da Liga alemã de futebol, no qual alinha o português Raphaël Guerreiro.

O lateral direito, de 28 anos, encerra a ligação ao PSG no final deste mês, depois de quatro temporadas em Paris, onde chegou em 2016, proveniente do Club Brugge.

"O Borussia Dortmund pratica o tipo de futebol de eu gosto: excitante, autêntico e natural. Tem adeptos apaixonados e a atmosfera que presenciei no estádio no jogo em que participei pelo PSG [na Liga dos Campeões] influenciou a minha decisão. Quero ganhar títulos pelo Dortmund", afirmou Meunier, em declarações divulgadas no site oficial do emblema germânico.

Thomas Meunier, que em Dortmund vai jogar ao lado dos compatriotas Axel Witsel (ex-Benfica) e Thorgan Hazard, destacou-se ao serviço do Club Brugge e chamou a atenção do PSG, que pagou seis milhões de euros pela sua contratação, em 2016.

Nas quatro épocas em Paris, o internacional belga conquistou três campeonatos franceses, duas taças de França, duas taças da Liga francesa e três supertaças de França.