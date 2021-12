Thuram recorda jogador festivaleiro no Barcelona: «Fecharam-no na sala de massagens para dormir»

Lilian Thuram, antigo defesa francês, campeão do Mundo em 1998, deu uma entrevista ao jornal 'L'Équipe' onde abordou alguns momentos da sua carreira, bem como curiosidades e jogadores que defrontou.Quando lhe perguntaram quem foi o jogador mais forte que encontrou pela frente, o antigo futebolista, de 49 anos, nem hesitou: "Zinedine Zidane. A primeira vez que o vi foi na seleção, tinha 17 anos e meio. Durante o aquecimento fez malabarismos, nunca tinha visto ninguém da minha idade fazer aquilo com uma bola. A partir dali segui o seu desenvolvimento até ao jogador confirmado que se tornou em Itália. As pessoas pensavam que ele era apenas superdotado e talentoso, mas o Zidane foi cima de tudo um grande trabalhador, extremamente rigoroso, com muito caráter."Elogiou também Ronaldo, o 'Fenómeno'. e elegeu dois 'vilões'. "O Carlos Mozer tinha essa reputação no Marselha. Que entendemos por vilão? Era muito agressivo. No Parma conheci também o Fernando Couto, um tipo muito tranquilo e muito amável, mas que no campo transformava-se noutra pessoa."Já quando lhe pediram para escolher o jogador mais festivaleiro que encontrou, Thuram preferiu não dizer nomes. "No Barcelona, um jogador cujo nome não vou dizer, muitas vezes não aparecia para treinar. Em algumas manhãs pudemos constatar que não estava em condições. Fecharam-no na sala de massagens, para dormir..."