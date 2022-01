Tiago Conde vai coordenar academia de talentos na Nigéria

O português Tiago Conde é o novo diretor técnico da Academia Beyond Limits, em fase final de construção e pertença do Remo Stars FC, um clube fundado em 2010 e que lidera a principal liga da Nigéria. O técnico de 36 anos desvinculou-se do Feirense, onde estava desde 2016 e treinou as equipas de sub-19, na primeira divisão nacional, e de sub-23, na Liga Revelação. Nos fogaceiros, ajudou a lançar, entre outros, Marcus Abraham (contratado esta época pelo Portimonense) e Bruno Onyemaechi, central nigeriano, de 22 anos, que é habitual titular no terceiro classificado da 2.ª Liga.Na Nigéria, Tiago Conde, natural de Anadia, vai coordenar um projeto de formação que visa alimentar a equipa sénior do Remo Stars FC e abrir a porta do futebol europeu aos jovens talentos nigerianos.