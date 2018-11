Tiago Craveiro em grupo de trabalho sobre Mundial de clubes e liga das nações global

O português Tiago Craveiro foi escolhido pelo presidente da UEFA para integrar um grupo de trabalho que vai analisar as propostas da FIFA da criação de uma nova liga das nações global e a reformulação do Mundial de clubes.De acordo com fonte próxima da UEFA, o diretor geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi uma escolha pessoal de Aleksander Ceferin, líder do organismo que tutela o futebol europeu.Esta escolha deve-se, segundo a mesma fonte, à influência de Craveiro na criação da Liga das Nações da UEFA e ao trabalho efetuado na FPF.Além de Tiago Craveiro, serão nomeados pela UEFA para esta 'task force' o presidente, Aleksandr Ceferin, o diretor de Competições do organismo, Giorgio Marchetti, o presidente da Juventus e da Associação Europeia de Clubes, Andrea Agnelli, e o presidente da liga inglesa, Richard Scudamore.Em maio, a FIFA anunciou a intenção de criar uma liga das nações a disputar ao longo de dois anos por mais de 200 seleções, e a transformação do formato do Mundial de Clubes.Segundo o documento, assinado por Gianni Infantino, presidente da FIFA, o Mundial de Clubes, que atualmente junta todos os anos sete equipas, deverá ser transformado numa competição quadrienal, a disputar por 24 equipas.A UEFA opôs-se a esta ideia e chegou a acordo com a FIFA para a criação de um grupo de trabalho conjunto para discutir estas matérias.