Tiago recorda Champions e Euro perdidos

Tiago, antigo médio da Seleção Nacional e do Atlético Madrid, continua a ter dificuldade em digerir as derrotas na final do Euro’2004, diante da Grécia, e nas finais da Champions 2013/14 (Luz) e 2015/16 (Giuseppe Meazza), ambas frente ao Real Madrid. "Perdi um Europeu em casa. Toda a gente esperava que o vencêssemos. Estava no banco, mas também foi duro", refere Tiago, que integra a estrutura técnica dos escalões de formação da equipa das quinas.

O duplo desaire na Liga dos Campeões tem igualmente enorme peso por ter sido sofrido diante do arquirrival. "Os dias seguintes são horríveis. Não queremos estar com ninguém, não queremos sequer ligar a televisão. E ainda por cima o adversário estava a celebrar na mesma cidade. Imaginem o que foi...", sublinha Tiago, acrescentando: "Os nossos fãs sofrem mais quando perdemos com o Real. Diz-se muitas vezes que as coisas se superam quando conseguimos fazer piadas sobre elas. Nós não falamos sobre esse momento, deixámo-lo lá atrás. É a primeira vez, aliás, que estou a falar publicamente sobre isto."