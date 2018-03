Continuar a ler

O francês Anthony Modeste, que esteve em duas assistências para golo, desfez a igualdade aos 84 minutos e o brasileiro Alexandre Pato sentenciou de vez o encontro em 4-2, aos 90+3.Com o triunfo frente ao líder do Grupo E, que soma nove pontos, o Tianjin Quanjian de Paulo Sousa consolidou o segundo lugar, com sete, quando faltam disputar duas jornadas da fase de grupos.A formação japonesa do Kashiwa Reysol segue na terceira posição, com quatro pontos, seguida do Kitchee, de Hong Kong, com três. Apenas os dois primeiros classificados avançam para a fase seguinte.Na quinta e penúltima jornada, a disputar em 4 de abril, o Tianjin Quanjian desloca-se a casa do Kitchee, enquanto o Kashiwa Reysol recebe o Jeonbuk Motors.