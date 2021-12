Tim Sparv anuncia final da carreira: «Dei tudo o que era fisicamente capaz»

O capitão da seleção finlandesa no Euro'2020, o médio Tim Sparv, anunciou esta segunda-feira o final da sua carreira de futebolista, aos 34 anos, após 84 jogos como internacional.

"Dei tudo o que era fisicamente capaz e fui o mais longe que pude", assinalou o jogador, na despedida, depois de ter estado este ano com a Finlândia pela primeira vez na fase final de uma grande competição.

No percurso como jogador, Sparv jogou nos finlandeses do Norrvalla, VPS e HJK, mas também fora do país, no Southampton, no Halmstads, no Groningen, no Greuther Furth, no Midtjylland e no Larissa.

Nos últimos tempos, Tim Sparv tem criticado a situação dos trabalhadores nos estádios do Mundial'2022, no Qatar, cujas situações têm sido comparadas a escravatura, com várias ONG a pedirem a futebolistas e patrocinadores que os defendam.

Em novembro, Sparv associou-se ao apelo da Amnistia Internacional, exigindo à FIFA que faça mais no sentido de proteger os trabalhadores migrantes no emirado.