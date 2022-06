Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Tinham fortunas e gastaram tudo: 10 jogadores que teriam agradecido os conselhos de Abel O técnico português do Palmeiras revelou que ajuda os jogadores com a gestão financeira... e não no futebol não falta quem precise