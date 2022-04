Tiquinho Soares quer a dobradinha pelo Olympiacos

Duas vezes campeão português e vencedor da Taça de Portugal e da Supertaça Cândido de Oliveira, Tiquinho Soares está perto de conquistar o seu primeiro troféu fora de Portugal ao serviço do Olympiacos, da Grécia, onde é orientado por Pedro Martins. Com 11 pontos de vantagem sobre o PAOK na fase de apuramento de campeão, o ex-FC Porto até pode garantir o objetivo dentro de quatro jornadas, mas não quer antecipar as contas."São sete finais para o fim do campeonato grego. Pensamos assim. Grandes jogos contra grandes adversários. É um campeonato muito difícil e estamos focados. Queremos alcançar o nosso grande objetivo, que é ser campeão", disse Soares, à sua assessoria de imprensa, lembrando que a equipa está também nas meias-finais da Taça da Grécia, disputada a duas mãos perante o PAOK: "Jogo difícil contra um rival, que está a apresentar um bom futebol. Mas sabemos do nosso potencial, vamos fazer de tudo para passar a fase. Queremos ir para a final com todo respeito ao adversário."Em jeito de balanço à sua adaptação ao futebol grego, onde chegou no início da temporada, o ponta-de-lança não tem dúvidas do acerto da sua decisão. "Sinto-me bem e quero conquistar todos os objetivos, tanto pessoais, como coletivos. Acho que está a ser uma temporada de aprendizagem. Acredito que tem tudo para terminar com sucesso", concluiu Soares, que tem 12 golos marcados em 39 jogos esta época.