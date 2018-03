Na lista de convocados da seleção do Brasil, Tite promoveu a chamada de Willian José, avançado da Real Sociedad que, esta temporada, soma 17 golos em 30 jogos. Para o selecionador canarinho, que admitiu que poderia ter dado uma oportunidade a Jonas, a evolução do jogador da Real Sociedad, de 26 anos, beneficiou-o."Os meus critérios? A liga espanhola, as duas grandes temporadas do Willian José e o seu crescimento. Mas posso dizer que, por vezes, a diferença para tomar uma decisão é ténue", afirmou Tite, explicando que outros, como Jonas, tiveram mesmo de ficar de fora: "Por cada um que eu escolha haverá sempre outro que poderia ter tido uma oportunidade. É o caso do Jonas."Tite confessou ainda que, "se tivesse mais tempo, teria dado uma oportunidade a uma série de outros jogadores".

Autor: Pedro Ponte