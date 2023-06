«Todo f***»: Nani 'deixou' Scholes de muletas... em jogo solidário

Nani e Paul Scholes, antigos craques do Manchester United, foram duas das várias figuras do desporto mundial que, no domingo, marcaram presença no Soccer Aid, um jogo solidário que ajudou a angariar mais de 16 milhões de euros para a UNICEF. Apesar de até ter marcado, o ex-médio inglês terminou o duelo da pior maneira e precisou de ser substituído aos 53 minutos.Tudo aconteceu após um choque violento com Nani. Scholes ficou largos minutos no chão muito queixoso e precisou de ser assistido, saíndo do relvado pouco depois. Nas redes sociais, o inglês apareceu de muletas e explicou o sucedido: "Tenho o joelho todo f..., mas não quero saber. Nada me faz sentir tão bem como jogar com Old Trafford cheio e marcar um golo".O Soccer Aid, refira-se, contou com outras caras conhecidas do desporto mundial - e não só -, entre elas Usain Bolt e Patrice Evra. Atores e cantores como Asa Butterfield ou Liam Payne também entraram em campo.