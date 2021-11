Togo, de Paulo Duarte, despede-se da qualificação para o Mundial'2022 com triunfo

O Togo, treinado pelo português Paulo Duarte, despediu-se esta segunda-feira com um triunfo sobre a Namíbia, por 1-0, da fase de qualificação para o Mundial2022.

Com ambas as equipas já afastadas da possibilidade de seguirem em frente no apuramento, garantida pelo Senegal no grupo H, o último encontro serviu para definir o segundo classificado.

Em Joanesburgo, 'casa' emprestada da Namíbia, Éulogé Placca marcou, aos 88 minutos, o único golo da partida, já depois de Peter Shalulile ter despediçado um penálti para os namibianos.

Com este triunfo, o Togo terminou o apuramento com oito pontos, a oito do Senegal, com mais três do que a Namíbia e cinco do que o Congo.