Tomás Ribeiro vê Grasshopper ceder frente ao Sion

Com o português Tomás Ribeiro no onze, o Grasshopper recebeu e empatou (4-4) com o Sion, numa partida em que esteve a vencer por 4-1 até ao minuto... 75. O italiano Balotelli apontou o segundo golo consecutivo pelos visitantes. Já a equipa do antigo central do B SAD é 5ª na liga da Suíça, com 14 pontos, à 10ª jornada.