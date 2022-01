Toronto FC contratou Insigne com 'ajuda' do... Transfermarkt

Lorenzo Insigne tornou-se na semana passada no jogador mais caro da história do Toronto FC, ao assinar um contrato de quatro temporadas com um salário anual de 14,1 milhões de euros, numa transação que se fez à 'boleia' do... portal Transfermarkt. A revelação foi feita pelo próprio presidente do emblema canadiano, Bill Manning, numa conversa com a imprensa na qual explicou que Insigne é a primeira peça para lançar um mega projeto para chegar ao topo do futebol no continente norte-americano. E tudo começou quando viu a Itália sagrar-se campeã europeia no ano passado..."Decidi olhar para a seleção italiana e ver que jogadores estavam em final de contrato. E o Lorenzo era um dos poucos que estava nessa situação. Depois disso decidi apontar os nomes de jogadores que era de classe mundial, mas também o impacto que podia ter do ponto de vista comercial. Apresentei ao conselho de administração um plano a cinco anos com a visão daquilo que achava que o clube precisava e o Lorenzo Insigne foi o primeiro nome da lista", revelou o líder dos canadianos.Fixado o alvo, Manning entrou em contacto com Andrea D’Amico, empresário de Sebastian Giovinco, um antigo jogador do clube, que acabou por colocar as partes em contacto. E rapidamente tudo avançou até à oficialização da semana passada. Não foi fácil, pois "havia interesse de várias equipas e com ofertas bastante significativas", mas no final tudo deu certo. E agora o plano é claro: fazer valer a aposta. "O Lorenzo Insigne será o jogador que as pessoas vão querer ver ao vivo e tenho a certeza de que o BMO Field vai passar a estar lotado", concluiu.