Torres deixa mensagem a Iniesta após confronto no Japão

Fernando Torres e Andrés Iniesta transferiram-se esta temporada para a liga japonesa e esta quarta-feira defrontaram-se, com a vitória a sorrir ao Sagan Tosu, equipa do ex-avançado do Atlético Madrid, por 3-0 frente ao Vissel Kobe, de Iniesta.No final do encontro, El Ninõ, como também é conhecido Fernando torres, publicou no Instaram três fotografias que retratam bons momentos passados juntos e uma mensagem emotiva: "O futebol deixa esses bons momentos, começámos a jogar juntos aos 15 anos na seleção. Partilhámos alguns dos melhores momentos das nossas carreiras e hoje encontrámo-nos novamente no Japão. É sempre um prazer ver-te amigo Andrés Iniesta."Este jogo ficará também na memória de Fernando, como o da sua estreia a marcar nas competições japonesas, neste caso o jogo era referente aos oitavos de final da Taça do Japão.