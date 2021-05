Toti Gomes e o título do Grasshopper: «Foi um final de temporada louco»

O Grasshopper sagrou-se campeão na última jornada - o treinador João Carlos Pereira saiu do clube há uma semana e já não participou na festa de campeão - ao vencer o Kriens por 2-1, garantindo também a promoção à 1.ª Divisão da Suíça.



Toti Gomes, um dos portugueses do plantel - Miguel Nóbrega, André Santos, Nuno da Silva, Nuno Pina, Ponde e André Ribeiro são os outros - partilhou nas redes sociais a sensação do título conquistado na última jornada. "Foi um final de temporada louco com muitas emoções misturadas. Passámos por muito para ganhar esta corrida pelo título e não há dúvida de que, todos nós, incluindo nossos fãs, merecemos esta recompensa especial!", escreveu Toti Gomes, de 22 anos. O lateral está no Grasshopper por empréstimo do Wolverhampton, clube que o contratou ao Estoril.A publicação do defesa nas redes sociais motivou comentários de colegas de equipa como André Santos, André Ribeiro e Cristian Ponde, por exemplo.