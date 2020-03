Tozé: «Tenho a certeza que todos juntos vamos ultrapassar este momento»

Atualmente ao serviço do Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, o médio português Tozé assumiu esta segunda-feira, em declarações ao site oficial da Liga, seguir atentamente a situação em torno do novo coronavírus em Portugal, revelando que no Dubai o tema está sob controle por parte das autoridades. Na mesma conversa, o ex-jogador do V. Guimarães deixou uma mensagem de força aos portugueses.





"Tenho a certeza que, todos juntos, cada um cumprindo o seu papel, vamos ultrapassar este momento. As coisas vão correr bem, de certeza", desejou o médio de 27 anos, numa conversa na qual pediu aos seus compatriotas para seguirem "todas as recomendações da DGS e para se manterem em casa".E se a ordem é ficar em casa, Tozé tem as suas dicas a dar. "Que aproveitem agora para fazer exercício. Há milhares de exercícios que dão para fazer em casa, e aproveitam para, ao mesmo tempo, tratar da sua saúde. E para o descanso e momentos de recuperação há milhares de filmes e séries que hoje felizmente temos disponíveis em plataformas, que não teríamos há uns anos. Netflix, HBO Portugal, Amazon Premium, aproveitem agora para ver séries e filmes, para jogar PlayStation, para ler um livro, para tirarem cursos on-line".Relativamente à forma como o problema tem sido enfrentado no Dubai, o médio revela que há uma semana foram tomadas "medidas mais musculadas no sentido de contrariar a propagação do vírus", algo que ajudou a manter a situação sob controle. "Neste momento, ainda se vive uma situação tranquila no país. Até agora, no país existem cerca de 100 casos positivos do vírus. Para já, ainda está tudo tranquilo, não existe o pânico que está a existir na Europa".Mesmo sem ação no relvado, Tozé explica que os jogadores continuam ativos, seguindo as recomendações do clube. "Trouxemos material do clube para casa, para nos continuarmos a preparar e não perdermos a forma física. Por isso, temos um plano de treino para seguir, um plano diferente para cada dia. Para já, a equipa técnica e o preparador físico deram-nos um plano de treino até domingo pois está previsto que depois voltemos ao clube. É nesse sentido que também tenho trabalhado em casa, seguindo o plano que nos foi dado para nos mantermos em forma. Existe indefinição sobre quando é que voltaremos novamente ao ativo, quando é que a Liga voltará e só teremos de seguir essas indicações", explicou.