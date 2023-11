Tragédia na Albânia: internacional ganês morre durante jogo

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por KFEgnatia (@egnatia.al)

Morreu este sábado, aos 28 anos, o avançado internacional ganês Raphael Dwamena, depois de cair inanimado no relvado durante o encontro da sua equipa, os albaneses do Egnatia Rrogozhinë, e o Partizani Tirana.A situação dramática ocorreu aos 25 minutos da partida, quando num momento de reatamento, após um ataque da sua equipa, o avançado ganês perdeu o equilíbrio e caiu inanimado no relvado. Praticamente de imediato, jogadores de ambas as equipas se aperceberam que algo não estava bem e rapidamente partiram em seu auxílio. A ambulância presente no estádio também entrou no campo praticamente no imediato, mas apesar de todos os esforços o jogador acabou por falecer.Dwamena, internacional por nove ocasiões pela seleção ganesa, tinha sido diagnosticado com um problema cardíaco em 2017, detetado nos exames médicos aquando da transferência do Zurique para o Brighton. Na altura voltaria a jogar e em bom plano, algo que lhe valeu a mudança para o Levante em 2018, na altura por 6,2 milhões de euros (é a segunda transferência mais cara do clube espanhol). Nos valencianos, porém, não justificaria o investimento feito e em 2019, após novos exames, foi mesmo recomendado que parasse de jogar por contas do agradar dos problemas cardíacos.Tal não sucederia e, após um tratamento e a colocação de um desfibrilador implantável em Espanha, voltou novamente aos relvados, primeiro nos dinamarqueses do Vejle, depois nos austríacos do Blau-Weiß Linz. Em ambos os casos, as suas passagens ficaram encurtadas por novos problemas cardíacos - no Vejle detetados em exames, nos austríacos ao colapsar no relvado durante um jogo do campeonato. No início do presente ano, depois de largos meses de paragem, voltaria de novo à ação, agora para representar aquele que viria a ser o último clube da carreira. Marcou 20 golos em 28 partidas, 12 deles esta temporada.