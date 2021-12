Tragédia na Argélia: jogador morre em pleno jogo

O futebol argelino está de luto pela morte de Sofiane Lokar, um jogador de 30 anos do Mouloudia Saida, que perdeu a vida este sábado, em pleno jogo diante do ASM Oran, referente ao segundo escalão do país.De acordo com relatos da imprensa internacional, Lokar sofreu um ataque cardíaco e apesar dos esforços das equipas médicas presentes acabou por não resistir. Segundo informações veiculadas pelos meios de comunicação, o jogador argelino foi inicialmente assistido ao minuto 26, por ter chocado (com a cabeça) contra o guarda-redes da sua equipa. Recebeu luz verde para voltar ao relvado e ainda jogou alguns minutos, antes de aos 35', aparentemente sozinho, ter caído inanimado no relvado.Esta foi a terceira morte de um futebolista apenas no espaço de uma semana, depois dos falecimentos de Marin Cacic e ainda de Mukhaled Al-Raqadi